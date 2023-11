L'Union Berlino perde 11 gare di fila, ma il club non mette in discussione l'allenatore Fischer

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SUPERATO 3-2 IL PESCARA AI SUPPLEMENTARI: IL NAPOLI VOLA AGLI OTTAVI! Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 3-2 dopo i tempi supplementari nei sedicesimi di finale della Primavera TIMVISION Cup. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 3-2 dopo i tempi supplementari nei sedicesimi di finale della Primavera TIMVISION Cup. LE ALTRE DI A UFFICIALE - FINISCE CALCIOPOLI, COMUNICATO JUVE: "RICORSO RITIRATO, RINUNCIAMO A 443MLN" Il club torinese si era appellato al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio di non riconoscerle un risarcimento di oltre 443 milioni Il club torinese si era appellato al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio di non riconoscerle un risarcimento di oltre 443 milioni