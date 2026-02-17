La Juve ribalta il Galatasaray con una doppietta di Koopmeiners: 1-2 all’intervallo

vedi letture

Teun Koopmeiners è il grande protagonista del primo tempo di Galatasaray-Juventus: la squadra di Luciano Spalletti va al riposo avanti 2-1 grazie alla doppietta del centrocampista olandese, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi. Eppure l’inizio non era stato semplice per i bianconeri. Dopo appena un quarto d’ora, un errore di Kenan Yildiz innesca l’azione del vantaggio turco: il pallone perso dal talento juventino viene recuperato da Victor Osimhen, la difesa prova a rimediare ma Gabriel Sara arriva a rimorchio e batte Di Gregorio.

La reazione della Juventus è però immediata. Passa meno di un minuto e Cambiaso pennella un cross per Kalulu: Cakir respinge, ma sulla ribattuta è rapidissimo Koopmeiners a firmare il pareggio con un facile tap-in. L’olandese, già decisivo negli ultimi metri, completa la sua grande serata trovando anche il gol del sorpasso: l’azione nasce da Locatelli e McKennie e si chiude con un preciso sinistro dell’ex Atalanta. Da quel momento la Juve è costretta ad abbassarsi, anche perché Spalletti perde Bremer per infortunio e inserisce Gatti. Nel finale del primo tempo serve anche un grande intervento di Di Gregorio, decisivo sulla conclusione potente dalla distanza di Akgun.