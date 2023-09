La Lazio fa la partita ma va sotto all'Olimpico, Atletico Madrid avanti 1-0 al 45'

Terminato il primo tempo dell'Olimpico, l'Atletico Madrid al momento conduce 0-1 in casa della Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato il primo tempo dell'Olimpico, l'Atletico Madrid al momento conduce 0-1 in casa della Lazio. La Lazio si affaccia avanti con Immobile che per poco non riesce ad involarsi verso la porta e Kamada dalla distanza, fermato da Oblak. Pericoloso ma impreciso anche Romagnoli di testa su corner, al 19' Griezmann spaventa l'Olimpico in contropiede ma scivola da solo in area. È (anche) sfida emotiva: Simeone è ammonito già a metà primo tempo per aver varcato l'area della panchina, Luis Alberto incendia l'animo dei suoi tifosi guidando un pressing solitario poco più tardi.

Ammonito pure Griezmann per un pallone scalciato a gioco fermo, salgono in cattedra Luis Alberto e Zaccagni che vanno vicino al gol. A trovarlo per primo, però, è l'Atleti. Con un po' di fortuna: Barrios calcia di prima senza pensarci, il tocco maldestro di Kamada lo trasforma in una traiettoria imprendibile per Provedel. Si alza ancora il livello di tensione, con Sarri che segue l'esempio del Cholo i due tecnici sono entrambi già ammoniti al 36'. Piove sul bagnato per la Lazio, che deve fare anche a meno di Pellegrini (entra Lazzari) per infortunio. Senza altre emozioni finisce il primo tempo: a fare la partita è la Lazio, in vantaggio all'intervallo però c'è l'Atletico Madrid.