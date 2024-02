La Lazio vince di misura con l'uomo in più: continua il momento nero del Bayern

All'Olimpico la Lazio batte 1-0 il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico la Lazio batte 1-0 il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il primo squillo di marca biancoceleste lo suona Luis Alberto, che al 21' riceve palla al limite dell'area di rigore, si libera con una finta di Goretzka ma non inquadra la porta di Neuer da buona posizione. La squadra di Sarri gioca una prima formazione molto attendista, difendendo la porta di Provedel con dieci undicesimi, senza però rinunciare alle folate offensive con gli esterni, specie il più brillante Isaksen. Risponde il Bayern alla mezz'ora: Gila stende Musiala al limite dell'area e sul pallone va Kane. Alla fine, dopo un elaborato schema da calcio piazzato, va al tiro Sané: la sua bomba mancina sibila alla destra del palo difeso da Provedel, gelato dalla violenza della conclusione. A pochi minuti duplice fischio ecco il grande spavento: azione verticale-orizzontale del Bayern che coinvolge cinque giocatori, alla conclusione alla fine va Musiala, che sparacchia però sopra la traversa da posizione privilegiata, graziando ancora Provedel.

Inizio di ripresa shock per i bavaresi: Luis Alberto ruba palla a Upamecano, manda al bar Goretzka e verticalizza in modo perfetto per Isaksen, che supera in velocità Kim ma arrivato davanti a Neuer non ha la freddezza di superare il portierone tedesco. La Lazio adesso fa paura: solita folata offensiva dei biancocelesti gestita da Luis Alberto, che invece di servire il libero Isaksen sceglie l'esperienza di Immobile e fa bene. L'italiano si smarca di due avversari ma deve arrendersi davanti a Kim, sul pallone vagante si avventa il danese, che tira ma viene steso nell'atto da un'entrataccia di Upamecano. Letexier non ha dubbi e indica il dischetto, dove l'italiano insacca spiazzando Neuer.