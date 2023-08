La stella, il colpo di mercato, l'undici tipo: ecco il Real Madrid, tra le favorite della Champions

Il Napoli ​​​​​​​ha pescato l’avversario più duro della seconda fascia: il Real Madrid

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli ha pescato l’avversario più duro della seconda fascia: il Real Madrid. I Blancos sono infatti una delle squadre papabili, probabili, vincitrici finali della Champions League. Il club spagnolo vanta maggior numero di successi nella competizione con 14 titoli. Quest'anno qualcosa è cambiato: non c'è più il pallone d'oro Karim Benzema, mentre Thibaut Courtois ha praticamente chiuso la stagione dopo il grave infortunio rimediato.

Benzema non è stato rimpiazzato sul mercato: è arrivato Joselu, ma manca un vero centravanti. La stella è Vinicius jr, che però salterà le prime partite per infortunio. Il colpo di mercato è stato Jude Bellingham, che si è presentato già con 4 reti nelle prime 3 partite di Liga ed è pronto a trascinare i Blancos anche in Champions League. La certezza è Carlo Ancelotti, all'ultimo ballo prima di diventare il ct del Brasile e che ritroverà il Napoli dopo l’avventura (negativa) sulla panchina azzurra.

La stella - Vinicius jr

Il colpo di mercato - Jude Bellingham

L'undici tipo - KEPA; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Valverde, Modric, BELLINGHAM; Rodrygo, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.