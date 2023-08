La stella, il colpo di mercato, l'undici tipo: ecco l’Union Berlino, miglior difesa della Bundes

A complicare il raggruppamento dalla quarta fascia è arrivato l'Union Berlino che forse veniva dopo soltanto al Newcastle

Poteva andare probabilmente meglio al Napoli dalla quarta fascia. A complicare il raggruppamento, infatti, non è arrivato il Newcastle - che era il pericolo numero uno - ma l'Union Berlino che forse veniva subito dopo gli inglesi. I tedeschi arrivano da anni in grandissima ascesa: promozione in Bundesliga, salvezza, qualificazione in Conference League, qualificazione in Europa League e nell'ultima stagione qualificazione in Champions League chiudendo il campionato con la miglior difesa (38 gol, pari a quelli del Bayern) oltre che con 12 punti in più dell'Eintracht affrontato dai partenopei agli ottavi e ad appena -4 dal Lipsia. E quest'anno hanno inziato subito con due vittorie per 4-1

Squadra e mercato - Fondamentale la mano di Urs Fischer, ma al gruppo storico ed al gioco consolidato quest'anno anche grazie alla Champions sono arrivate anche diverse individualità. Su tutti l'ex interista Robin Gosens, Kevin Volland dal Monaco, Diogo Leite dal Porto, l'ex Hertha Tousart accostato anche al Napoli, ma nelle prossime ore anche l'ex juventino Leonardo Bonucci. 192mln di euro il valore complessivo dell'organico per Transfermarkt, ma sono tanti i giovani che da qui a poco vedranno crescere la loro valutazione.

In rosa non c’è una vera e propria stella, ma il giocatore forse più importante è Danilho Doekhi, difensore olandese classe 1998 accostato in passato anche al Napoli. Il colpo di mercato della sessione estiva è stato Robins Gosens, l’acquisto più caro della storia del club. Per i tedeschi non dovrebbero esserci particolari pressioni, ma sicuramente renderanno la vita difficile sia al Napoli che al Real Madrid.

La stella - Doekhi

Il colpo di mercato - Gosens

L'undici tipo (3-5-2) - Rönnow; Doekhi, Knoche (BONUCCI), Leite; Juranovic, KRAL, Laidouni, Aaronson, GOSENS; VOLLAND, Behrens. All. Urs Fischer.