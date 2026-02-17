Lang: “Non é stata la mia miglior partita. Napoli? Preferisco parlare del Galatasaray…”

Notte fonda per la Juventus: a Istanbul i bianconeri crollano 5-2 contro il Galatasaray. La squadra di Spalletti passa inizialmente in vantaggio con la doppietta di Koopmeiners dopo il gol di Sara, ma l’infortunio di Bremer anticipa una ripresa da incubo. Nella seconda frazione la Juve stacca la spina: Lang pareggia, l’espulsione di Cabal per doppia ammonizione complica tutto e i turchi dilagano con il colpo di testa di Sanchez, la doppietta di Lang e il sigillo finale di Boey.

Al termine del match Noa Lang, autentico protagonista della serata, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo mostrato carattere nel secondo tempo, nel primo siamo stati leggeri, anche io. Il lavoro ancora però non è completo. Perché a Napoli non ho avuto possibilità? Preferisco parlare del Galatasaray, sento amore della gente e del mio allenatore. Oggi non è stata la mia miglior partita, ma ho fatto due gol. Se penso che sia chiusa? La Juve è una squadra molto forte, il lavoro non è completo", le sue parole riportate da Tuttosport.