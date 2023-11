Lazio-Feyenoord, le formazioni ufficiali: riecco Immobile titolare, anche Kamada dal 1'

Sarri ritrova Immobile al centro dell'attacco, in mezzo rispetto all'andata esce Rovella e si riprende un posto dal 1' Kamada.

Sfida fondamentale per il prosieguo della Lazio nel suo gruppo di Champions League, alle ore 21 i biancocelesti ospitano gli olandesi del Feyenoord all'Olimpico per il 4° turno della fase a gironi. Sarri ritrova Immobile al centro dell'attacco, in mezzo rispetto all'andata esce Rovella e si riprende un posto dal 1' Kamada. In difesa riecco Patric con Romagnoli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Magro, Pellegrini, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Cataldi, Gila, Rovella. All. Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki, Wieffer; Stengs, Gimenez, Paixao.

A disposizione: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Jahanbakhsh, Ueda, Dilrosun, Lopez, Van Den Belt, Ivanusec, Trauner, Milambo, Lingr. All. Slot.