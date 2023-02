Lipsia-Eintracht, formazioni ufficiali: recuperato Rode, c'è Kolo Muani

Entrambe sono scese in campo in Champions League in settimana, contro Manchester City e Napoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Entrambe sono scese in campo in Champions League in settimana, contro Manchester City e Napoli. Ed entrambe sono in scena in questo sabato di Bundesliga, l'una di fronte all'altra. Lipsia-Eintracht Francoforte è uno dei match di cartellino di questo turno del campionato tedesco. Di seguito le formazioni ufficiali. LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Poulsen EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Smolcic; Knauff, Sow, Rode, Max; Kamada, Lindstrom; Kolo Muani