Liverpool, da domani 11 gare in un mese: battere il Napoli assicurerebbe un turno 'di riposo'

“Vogliamo vincere”. Un messaggio chiaro, anche abbastanza prevedibile se vogliamo, che Jurgen Klopp e Andy Robertson hanno mandato in conferenza stampa, da Liverpool, alla vigilia della gara di Champions League contro il Napoli. Vincere per passare il girone con una giornata di anticipo, peraltro al primo posto, ma vincere anche per … riposare. Nonostante sia il tecnico che il laterale abbiano esplicitamente escluso di fare calcoli in vista delle gare successive, battere gli azzurri darebbe molta più tranquillità per il mese di dicembre. Nel quale i Reds sono attesi da un calendario a dir poco massacrante. Si parte con il turno infrasettimanale di Premier League, il clou è l’incrocio Carabao Cup-Coppa del mondo per club: dal 15 dicembre (cioè appena dopo la gara col Watford), Klopp e i suoi dovranno infatti essere a Doha, dove il 18 esordiranno nella semifinale della competizione.

Peccato che il 17 i Reds debbano giocare anche in Carabao, appunto: per l’occasione, scenderà probabilmente in campo un gruppo di giovani, non guidato ovviamente dal tecnico tedesco. Perché battere il Napoli diventa così importante? Perché consentirebbe di fare una cosa molto simile anche nell’ultima sfida del girone, a Salisburgo: mandare giovani e riserve, soprattutto escludere i giocatori doloranti, in quella che potrebbe diventare l’unica potenziale settimana di riposo, all’interno di un calendario che, da qui a fine anno, prevede 11 gare (12, se il Liverpool in Qatar andrà in finale come è realistico immaginare) in 30 giorni. Non certo poche. Di mezzo, è ovvio, c’è il Napoli. Che un riposino al Liverpool lo toglierebbe volentieri.

Il calendario del Liverpool da domani a fine anno (in maiuscolo le gare in trasferta)

27 novembre - Napoli - Champions League

30 novembre - Brighton - Premier League

4 dicembre - Everton - Premier League

7 dicembre - BOURNEMOUTH - Premier League

10 dicembre - SALISBURGO - Champions League

14 dicembre - Watford - Premier League

17 dicembre - ASTON VILLA - Carabao Cup

18 dicembre - Monterrey o Al-Sadd/Hienghène - Coppa del mondo per club (a Doha)

21 dicembre - WEST HAM - Premier League

26 dicembre - LEICESTER - Premier League

29 dicembre - Wolverhampton - Premier League