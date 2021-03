Liverpool e Psg ai quarti: Messi sbaglia un rigore e va a casa

Liverpool e Psg accedono ai quarti di Champions League dopo le sfide degli ottavi di stasera.

Psg-Barcellona: Al Parco dei Principi finisce 1-1 il big match degli ottavi di Champions. Accade tutto nel primo tempo, il Barça spinge sull'acceleratore sin dall'inizio ma una leggerezza di Lenglet, che atterra in area Icardi a palla lontana, mette in salita il match per i catalani. Rigore concesso dopo l'intervento del VAR e trasformato da Mbappé al 30'. Sette minuti più tardi però Messi prende in mano la situazione e fa tutto da solo: botta da lontano, palla nel sette ed è 1-1 al 37'. È il 120° centro per l'argentino in Champions. Nei minuti di recupero follia di Kurzawa, che stende Griezmann e regala il rigore al Barcellona. Dal dischetto Messi si fa ipnotizzare da Navas e spreca la grande chance.

Liverpool-Lipsia: Ad Anfield tutto facile per gli uomini di Klopp che bissano il successo dell'andata con lo stesso risultato, 2-0. Dopo un bellissimo primo tempo i Reds passano nella ripresa, al 70' la sblocca Salah su assist di Diogo Jota. Passano 4 minuti e il Liverpool raddoppia con Mané sul cross di Origi.