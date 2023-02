Lozano premiato come MVP dall'UEFA: "Sua velocità e aggressività fondamentali"

L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, è stato nominato Migliore in Campo dalla UEFA nella vittoria azzurra sul campo dell'Eintracht

L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, è stato nominato Migliore in Campo dalla UEFA nella vittoria azzurra sul campo dell'Eintracht . Il gruppo di osservatori tecnici UEFA ha dichiarato: "Per tutta la partita è stato pericoloso, anche attraverso passaggi di prima efficaci o il superamento in velocità della difesa. In fase di non possesso, la sua velocità e aggressività sono state fondamentali".