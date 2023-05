Maignan para tutto, out Mkhitaryan: é 0-0 tra Inter e Milan all'intervallo

Inter e Milan concludono sul risultato di 0-0 il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Milan concludono sul risultato di 0-0 il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League. La gara si apre con una parata strepitosa di Maignan su Dzeko: avviene a gioco fermo, ma sia l'occasione che la risposta del francese meritano una menzione. Risponde Theo: alta di poco, con Onana fuori posizione. Il camerunese si rifà con un gran riflesso sul rigore in movimento di Brahim Diaz. Nel batti e ribatti si rivede l'Inter: stavolta è Barella a trovare pronto Maignan, anche in questo caso l'azione nasce viziata in partenza.

Col passare dei minuti, i nerazzurri prendono il controllo del gioco, sempre intenso anche a livello fisico per il metro adottato da Turpin che lascia correre spesso e volentieri. Al 38' la prima vera folata di Leao, che affronta Darmian, arriva sul fondo, incrocia e fa la barba al palo alla sinistra di Onana. Risponde Dzeko: punizione di Calhanoglu, il bosniaco incorna ma trova un Maignan immenso. A cinque minuti dalla fine, problemi per Inzaghi: Mkhitaryan si ferma e chiede il cambio, dentro Brozovic