Manchester City-Napoli, il programma della vigilia: gli orari di conferenze e rifiniture
Dopo la sfida di campionato contro il Torino, il Napoli dovrà subito proiettarsi sulla Champions League. Gli azzurri saranno impegnati martedì 24 novembre alle ore 21 all'Etihad Stadium contro il Manchester City. Come di consueto, nella giornata della vigilia si terrà il media-day, con le sedute di rifinitura e le conferenze stampa dei due allenatori, affiancati da un calciatore per parte. La squadra di Massimiliano Allegri svolgerà l'ultimo allenamento a Castel Volturno prima di partire per l'Inghilterra, dove in serata il tecnico incontrerà la stampa.
Manchester City-Napoli, il programma del media-day di lunedì 23 novembre
Di seguito tutti gli appuntamenti ufficiali della vigilia, con gli orari già convertiti al fuso orario italiano:
NAPOLI
Ore 10.45: allenamento presso l'SSC Napoli Training Center (primi 15 minuti aperti alla stampa)
Ore 20.00: conferenza stampa di Massimiliano Allegri e un calciatore presso l'Etihad Stadium.
MANCHESTER CITY
Ore 13.00: allenamento presso il centro sportivo del Manchester City (primi 15 minuti aperti alla stampa).
Ore 16.00: conferenza stampa di Enzo Maresca e un calciatore presso il centro sportivo del club inglese.
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