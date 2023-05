Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Saelemaekers per Leao. Dzeko-Lautaro dal 1'

Sono ufficiali le formazioni dell'euroderby: alle 21 Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro nella semifinale di andata di Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni dell'euroderby: alle 21 Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro nella semifinale di andata di Champions League. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano. Pioli deve rinunciare a Leao, che non va neanche in panchina, e propone Saelemaekers sulla sinistra. Torna titolare, rispetto all'ultima di campionato, Brahim Diaz sulla trequarti. Inzaghi punta su Calhanoglu e Dzeko, mentre Brozovic e Lukaku partono dalla panchina. Torna titolare Lautaro in attacco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.