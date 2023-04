Milan, la botta non ferma Giroud: l'attaccante sarà titolare al Maradona

Il francese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e anche Pioli ha confermato che è a disposizione

Nonostante la botta rimediata nella gara di andata che lo ha costretto a dosarsi negli allenamenti dell'ultima settimana, Olivier Giroud non ha intenzione di saltare un appuntamento così importante per il suo Milan e sarà regolarmente in campo, da titolare, al centro dell'attacco rossonero.

Il francese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e anche Pioli ha confermato che è a disposizione. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.