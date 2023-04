Milan, le ultime dall'infermeria: Pioli recupera due uomini per la Champions

Ultimissime dall'infermeria del Milan. Il club rossonero spera di recuperare Pierre Kalulu per i quarti di Champions League sempre contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultimissime dall'infermeria del Milan. Il club rossonero spera di recuperare Pierre Kalulu per i quarti di Champions League sempre contro il Napoli (ma più probabilmente per il ritorno in programma il 18 aprile), mentre Junior Messias, out dal ritorno contro il Tottenham dell'8 marzo, punta a rientrare tra il match di venerdì contro l'Empoli e quello d'andata dei quarti Champions fissato per il 12 aprile.