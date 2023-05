Milan, Leao salta l'euroderby! Il portoghese non è neanche salito sul pullman

In questi minuti il Milan ha lasciato l'Hotel Melià, sede del ritiro prepartita, per raggiungere San Siro.

In questi minuti il Milan ha lasciato l'Hotel Melià, sede del ritiro prepartita, per raggiungere San Siro dove alle 21 affronterà l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League. Particolare importante: sul pullman che ha accolto la squadra di Pioli non è salito Rafael Leao, col portoghese che quindi non è riuscito a recuperare dal problema muscolare accusato contro la Lazio e che quindi non andrà neanche in panchina.