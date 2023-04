Milan-Napoli, ecco dove vederla in tv e streaming. Scelto telecronista e seconda voce

Dove guardare Milan-Napoli in tv?

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dove guardare Milan-Napoli in tv? La sfida di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro sarà visibile in diretta e in esclusiva, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale, o scaricando l'app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

Il telecronica del match sarà b Piccinini. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece l'ex Milan Massimo Ambrosini.