Milan-Napoli, San Siro verso il sold out: prevista coreografia in tutto lo stadio

Milan-Napoli va verso il sold out, sono rimasti in vendita gli ultimi biglietti che saranno acquistabili solo per i possessori della Carta Cuore Rossonero

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Milan-Napoli va verso il sold out, sono rimasti in vendita gli ultimi biglietti che saranno acquistabili solo per i possessori della Carta Cuore Rossonero (non si andrà in vendita libera), e anche lo stadio si prepara nel migliore dei modi. È infatti prevista una coreografia in tutto l'impianto di San Siro che coinvolgerà tutti gli spettatori presenti. A riportarlo è MilanNews.