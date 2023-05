Milan ridimensionato, l’Inter vince 2-0: il VAR e Maignan tengono vivo il ritorno

L'Inter parte a razzo, il Milan rimane negli spogliatoi.

Inter batte Milan 2-0: a segno Dzeko e Mkhitaryan. Semifinale di ritorno in programma il 16 maggio.

Il racconto del primo tempo. Le previsioni di un derby bloccato durano meno di un amen: dopo otto minuti l'Inter è già in vantaggio. Ci pensa Dzeko, che si gira alla perfezione, col mancino, sul calcio d'angolo battuto da Calhanoglu. È solo l'inizio di una clamorosa doccia fredda per i rossoneri, altri tre minuti e arriva anche il raddoppio: scorribanda di Dimarco a sinistra, velo di Lautaro per l'inserimento di Mkhitaryan che supera ancora Maignan. Prima del quarto d'ora c'è tempo anche per il tris, ma la prodezza balistica di Calhanoglu si stampa sul palo alla sinistra del portiere francese. Piove sul bagnato per il Milan: lo stesso Maignan accusa dei problemi, ma soprattutto alza bandiera bianca Bennacer: Pioli è costretto a sostituire l'algerino con Messias. Quel che non cambia è l'andamento della gara: l'Inter continua a macinare gioco e occasioni, il Milan non riesce a rimettersi in partita. Alla mezz'ora Calabria dà il brivido del gol pescando la rete esterna, ma è solo un'illusione, pochi minuti e gli "ospiti" sono di nuovo in attacco: c'è un rigore su Lautaro, l'arbitro Gil Manzano prima fischia il penalty ma poi veine richiamato dal VAR e torna sulla sua decisione. Il fallo di Kjaer sembra esserci ma il direttore di gara valuta la spinta leggera.

La prevedibile strigliata di Pioli funziona: a inizio ripresa Brahim e Messias sfiorano la porta che Onana non ha neanche il compito di difendere. All'Inter, però, basta premere l'acceleratore sfondare: Bastoni corre sul red carpet e invita Dzeko a nozze, è solo corner grazie a una prodezza di Maignan. Parte la girandola dei cambi: escono tra gli altri il deludente vice-Leao e Mkhitaryan dolorante, altra scossa rossonera con il palo colpito da Tonali. Al 75' altro rigore negato all'Inter: su un corner Bastoni cade a terra colpito al costato da un pugno di Krunic: l'arbitro lascia proseguire e il VAR non interviene. L'Inter non affonda, il Milan ci prova ma accontentandosi di limitare i danni: Barella offre a Gagliardini il pallone del terzo gol, un dribbling di troppo dell'ex Dea vanifica la fatality nerazzurra.