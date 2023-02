Milan-Tottenham, che cifra incredibile! E' il record d'incasso italiano

L’incasso da 9.133.842 euro fatto registrare dal Milan per la partita con il Tottenham è il record stagionale per i rossoneri.

L’incasso da 9.133.842 euro fatto registrare dal Milan per la partita con il Tottenham è il record stagionale per i rossoneri e, probabilmente, è uno degli incassi più alti della storia del club oltre ad essere il record italiano. In stagione, queste le cinque partite top a livello di incassi per la stagione.

Milan-Tottenham: 9.133.842

Milan-Chelsea: 6.818.954

Milan-Juventus: 4.886.123

Milan-Inter: 4.803.802

Milan-Salisburgo: 4.622.577