Napoli-Eintracht Francoforte, il programma completo delle conferenze: live su TN
Dopo il pareggio con il Como al Maradona, il Napoli si rituffa nella Champions League. Martedì altro impegno casalingo per i campioni d'Italia: la sfida valevole per la quarta giornata della Fase Campionato contro l'Eintracht Francoforte.
Domani, alla vigilia del match, parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche l'esterno azzurro Matteo Politano. L'appuntamento per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il programma completo.
Lunedì 3 novembre
ore 12:30 - conferenza stampa Conte + Politano dallo Stadio Maradona
ore 14:30 - 15' minuti di allenamento Napoli dal centro sportivo di Castel Volturno
ore 18:45 - conferenza stampa Topmoller + calciatore allo stadio Maradona
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì” di Antonio Noto
