Napoli-Union Berlino, dove vederla in tv (niente trasmissione in chiaro)

Mercoledì al Maradona, fischio d'inizio alle ore 18.45, si giocherà Napoli-Union Berlino per la quarta giornata del girone C di Champions League. La sfida verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare che vorranno seguire il match, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). Per la sfida tra Napoli ed Union Berlino non è prevista la trasmissione in chiaro dell'evento. La gara sarà visibile anche su Infinity.