“Nun te preoccupà Piò ce sta 'o Milan for'”, lezione anche al ritorno e Inter in finale

Inter batte Milan 1-0: decide Lautaro. Nerazzurri in finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La semifinale del Milan si conferma un incubo anche al ritorno. L'Inter vince 1-0, nonostante il solito super Maignan, grazie ad un gol di Lautaro appena il Milan prova a tentare il tutto per tutto. Nerazzurri meritatamente in finale di Champions League. Anche questa gara di ritorno conferma i limiti dei rossoneri nel proporre gioco offensivo: in pratica una volta andato sotto nel punteggio all'8' della gara d'andata, i rossoneri non sono riusciti a sfruttare una delle loro poche armi offensive: il contropiede.

Ad un quarto d'ora dalla fine cadono le residue speranze dei rossoneri: gran lavoro del neo-entrato Lukaku per l'arrivo di Lautaro, che scarica di potenza. Si scrive 1-0, si legge tre a zero. San Siro, almeno nella sua parte nerazzurra, esplode e la Curva Nord, dopo i cori per il Toro, ironizza anche sul "Pioli is on fire" che ha segnato l'estate rossonera. Tempo due minuti e Lautaro ha il pallone del bis: stavolta Maignan c'è, ma conta poco. “Nun te preoccupà Piò ce sta o Milan fore”, lo sfottò - dopo gli striscioni milanisti contro i napoletani - ora corre veloce sui social anche da queste parti.