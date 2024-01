Nuova Champions, ad oggi l'Italia avrebbe cinque squadre: il ranking per federazioni

La chiusura della fase a gironi delle coppe europee regala una bella notizia: l'Italia balza al primo posto della classifica stagionale delle federazioni.

La chiusura della fase a gironi delle coppe europee regala una bella notizia: l'Italia balza al primo posto della classifica stagionale delle federazioni. Ricordiamo che dalla prossima edizione della Champions League le migliori due nazioni avranno una squadra in più nel massimo torneo continentale. Italia che è peraltro quella con più rappresentanti in corsa (7) e l'unica assieme alla Francia che non ha perso nessuna per strada.

1. Italia 14.000

2. Germania 13.642

3. Inghilterra13.625

4. Spagna 12.687

5. Repubblica Ceca 12.000

6. Belgio 11.600

7. Francia 11.583

8. Turchia 10.500

9. Olanda 8.600

10. Danimarca 8.500

11. Portogallo 7.833

12. Grecia 7.800

13. Israele 7.250

14. Polonia 6.875

15. Norvegia 6.250

16. Scozia 6.200

17. Slovacchia 5.000

18. Azerbaigian 4.875

19. Croazia 4.625

20. Ungheria 4.500