Occhio al giallo: tre azzurri rischiano di saltare il ritorno col Milan

Mercoledì il Napoli affronterà il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Tre azzurri sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero il ritorno del 18 aprile al Maradona. Si tratta di Kim, Politano e Juan Jesus. Ricordiamo che il conto dei cartellini gialli sarà azzerato per le semifinali.