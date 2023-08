Playoff Champions, 2-2 pirotecnico tra Rangers e PSV: i risultati

Questa sera, sono andate in scena le prime partite valide per l'andata dei playoff di Champions League.

© foto di José María Díaz Acosta

Questa sera, sono andate in scena le prime partite valide per l'andata dei playoff di Champions League. La più spettacolare è stata senza dubbio quella tra Rangers e PSV, chiusa con il punteggio di 2-2. Negli scozzesi in evidenza l'ex Cremonese Dessers, autore degli assist per i due gol di Sima e Matondo. Debutto nella formazione olandese per Dest, appena arrivato dal Barcellona e reduce da un'annata infelice al Milan.

Vincono di misura, invece, Antwerp e Copenhagen. I belgi per 1-0 contro l'AEK e nonostante l'inferiorità numerica dal 51' della ripresa. Con identico risultato, i danesi sono andati a vincere in terra polacca contro il Rakow. Di seguito i risultati di questa sera e le partite di domani:

Martedì 22 agosto

Antwerp-AEK 1-0

Rakow-Copenhagen 0-1

Rangers-PSV 2-2

Mercoledì 23 agosto

Braga-Panathinaikos (21)

Maccabi Haifa-Young Boys (21)

Molde-Galatasaray (21)