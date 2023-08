Playoff Champions, ecco le ultime 3 qualificate: manita del PSV ai Rangers

La fase a gironi di Champions League è adesso al completo.

La fase a gironi di Champions League è adesso al completo. Si sono infatti disputate questa sera le ultime tre sfide di ritorno dei playoff. L’Anversa, dopo la vittoria dell’andata, vince anche al ritorno per 2-1 sul campo dell’AEK Atene e passa il turno. 1-1, invece, tra Copenhagen e Rakow, con la squadra danese che va avanti in virtu dell’1-0 del match d’andata. Il PSV Eindohoven, infine, rifila una manita ai Rangers Glasgow e accede alla fase a gironi.

AEK - Anversa 1-2 (and. 0-1)

Copenaghen - Rakow 1-1 (and. 1-0)

PSV - Rangers 5-1 (and. 2-2)