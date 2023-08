Playoff Champions, Galatasaray, Young Boys e Braga alla fase a gironi: i risultati

La fase a gironi di Champions League si arricchisce di altre tre partecipanti

La fase a gironi di Champions League si arricchisce di altre tre partecipanti: il Braga, dopo la vittoria casalinga di una settimana fa, batte il Panathinaikos anche in Grecia grazie alla rete firmata da Bruma nel finale.

Più sofferta, invece, la qualificazione del Galatasaray: dopo il 3-2 conquistato nella gara d'andata in Norvegia, è il solito Mauro Icardi a sbloccare la sfida, su rigore al 7'. Nella ripresa pareggia Hestad, nel finale qualche brivido ma Angelino consegna vittoria e pass ai turchi. Più netta l'affermazione dello Young Boys, che batte 3-0 il Maccabi Haifa: Itten, Ugrinic e un'autorete di Seck consentono agi svizzeri di festeggiare. Domani le ultime tre sfide di ritorno dei playoff, ecco il programma completo e la composizione delle fasce per il sorteggio, che si terrà giovedì 31 agosto a Montecarlo.

Galatasaray - Molde 2-1 (andata 3-2)

Panathinaikos - Braga 0-1 (and. 1-2)

Young Boys - Maccabi Haifa 3-0 (and. 0-0)

Mercoledì 30 agosto

AEK - Anversa (and. 0-1)

Copenaghen - Rakow (and. 1-0)

PSV - Rangers (and. 2-2)