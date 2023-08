Playoff Champions, Icardi trascina il Galatasaray a Molde: tutti i risultati

Grande equilibrio nell'andata dei playoff di accesso alla fase a gironi della Champions League 2023/24.

Grande equilibrio nell'andata dei playoff di accesso alla fase a gironi della Champions League 2023/24. Dopo i successi di misura di Anversa e Copenaghen e il pareggio tra Rangers e PSV nelle sfide disputate ieri, oggi sono scese in campo altre sei squadre, che hanno dato vita a tre incontri molto combattuti.

Non può sorridere il Braga, che sembrava avere in mano la qualificazione ma ha subito il gol del 2-1 al 95'. Il Panathinaikos di Brignoli è ancora vivo ma nella gara di ritorno servirà una partita di grande spessore. Successo molto più importante per il Galatasaray, che espugna l'Aker Stadion di Molde grazie a un super Mauro Icardi: i norvegesi erano passati in vantaggio con Ellingsen, poi Sergio Oliveira e l'ex capitano dell'Inter hanno ribaltato il punteggio. Nella ripresa arriva il pari dei padroni di casa con Huagen, ma al 93' Midtsjo (su assist ancora di Icardi) fa impazzire di gioia la formazione turca.

Finisce zero a zero, invece, la sfida tra Maccabi Haifa e Young Boys. Tra sette giorni le sfide di ritorno e la composizione definitiva delle quattro fasce per il sorteggio degli otto gruppi, che si terrà giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Braga - Panathinaikos 2-0

Maccabi Haifa - Young Boys 0-0

Molde - Galatasaray 2-3