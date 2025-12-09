Playoff Champions, Inter già sicura. I punti che servono al Napoli e alle altre italiane

Dopo un turno favorevole per diverse italiane, la Champions League torna protagonista con nuove prospettive per le squadre in corsa. Le vittorie di Napoli, Atalanta e Juventus hanno migliorato il quadro in vista dei playoff, con i bergamaschi che, con due successi, potrebbero addirittura puntare a entrare tra le prime otto della competizione. Il Napoli resta in corsa: per puntare direttamente agli ottavi servirà vincere tutte le partite, ma più realisticamente i playoff sono a portata con “solamente” cinque punti da conquistare nelle prossime tre sfide contro Benfica, Copenaghen (entreambe in trasferta) e Chelsea al Maradona.

L’Inter, reduce dal ko contro l’Atletico Madrid, resta comunque già virtualmente qualificata per la fase di febbraio, pur avendo interesse a evitare incroci complicati. Per farlo, i nerazzurri dovranno confrontarsi con un Liverpool in difficoltà in Premier, con un Arsenal quasi certo del passaggio del turno e con il Borussia Dortmund.

La Juventus ha ritrovato fiducia grazie al successo contro il Bodo Glimt, una vittoria che ha alleggerito la pressione e rilanciato le sue possibilità. Con sei punti, i bianconeri supererebbero il traguardo della passata stagione, anche perché di fronte ci saranno avversarie alla portata come Pafos, Benfica e Monaco, con due match da disputare allo Stadium. Infine, l’Atalanta, dopo aver battuto l’Eintracht Francoforte, è ormai vicina alla qualificazione ai playoff e le basteranno tre punti tra Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise, mentre con sei o sette si potrebbe addirittura pensare agli ottavi.