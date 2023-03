Porto-Inter, le formazioni ufficiali: Skriniar fuori. A sorpresa out anche Pepe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter e Porto ripartono dall’1-0 in favore dei nerazzurri maturato all’andata a San Siro. In palio, i quarti di finale di Champions League, in un Dragao tutto esaurito e riscaldato anche dalle provocazioni pre-partita. Fischio d’inizio alle 21, arbitro il polacco Marciniak: di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Sergio Conceicao a sorpresa perde Pepe per un problema fisico dell’ultimo minuto, al suo posto Cardoso. Preferito Eustaquio a Franco come esterno destro. Simone Inzaghi sceglie Dzeko come partner di Lautaro: solo panchina per Lukaku. Il tecnico nerazzurro non rischia Skriniar: Darmian braccetto di destra, Dumfries esterno.