Premier, l'Arsenal piega il Brighton di De Zerbi e va in testa

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Brighton di Roberto De Zerbi non riesce nell'impresa all'Emirates Stadium e viene sconfitto 2-0 dall'Arsenal con le reti nella ripresa di Gabriel Jesus e Havertz. Un successo meritato dalla squadra di Mikel Arteta, che già nel primo tempo sfiora più volte il vantaggio, e alla fine il tecnico spagnolo elogia la "prestazione incredibile dei suoi contro un'ottima squadra, abbiamo pienamente meritato di vincere". I Gunners mettono così pressione al Liverpool, scavalcandolo in testa appena prima del match col Manchester United. Ad una lunghezza dall'Arsenal resta l'Aston Villa che coglie tre punti pesanti col 2-1 in rimonta in casa del Brentford.

La squadra di Unai Emery viene favorita nel suo recupero dall'espulsione di un avversario a metà ripresa e va in gol nel finale con Moreno e Watkins. Zaniolo entra tardi ma assiste alla rete decisiva e anche all'espulsione in pieno recupero del compagno di squadra Kamara per condotta violenta. nell'altra partita pomeridiana, il West Ham batte 3-0 il Wolverhampton. (ANSA).