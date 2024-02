Pres. Barcellona infuriato: dopo il 3-3 col Granada penultimo l’hanno visto lanciare piatti

Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno, il Barcellona non se la sta passando bene in questa Liga. I blaugrana sono terzi in classifica.

TuttoNapoli.net Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno, il Barcellona non se la sta passando bene in questa Liga. I blaugrana sono terzi in classifica, lontanissimi da Real Madrid e Girona, e hanno già detto addio al sogno di bissare la vittoria del campionato. Nell'ultimo match la formazione catalana pure ha sofferto, contro il modestissimo Granada, chiudendo il match 3-3. E durante la gara anche il presidente Joan Laporta si è infuriato (oltre ai tifosi) e sarebbe stato visto lanciare per aria i piatti del buffet. A riportarlo è Catalunya Radio.