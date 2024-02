Pres. Barcellona: "Se in panchina non ci fosse stato Xavi ma un altro l'avrei già licenziato"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a El món a RAC1

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a El món a RAC1 a poche settimane dalla sfida di Champions League contro il Napoli: "Superlega? Oltre a Barcellona e Real Madrid ci sarebbero anche le italiane: Inter, Napoli, Milan e Roma. Anche alcune squadre francesi come l'Olympique Marsiglia e alcune portoghesi come Sporting, Benfica e Porto sarebbero felicissime di venire. E poi ci sono anche le olandesi come Ajax, Feyenoord e PSV e i club belgi. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre.

Xavi? Se in panchina non ci fosse stato lui, avrei già esonerato l'allenatore. Lui non lo merita e quindi non lo licenzierò. La sua decisione la accettiamo e rispettiamo, abbiamo una struttura sportiva preparata per qualsiasi emergenza".