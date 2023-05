Primo tempo a senso unico: City avanti 2-0 sul Real

Manchester City a 45' dalla finale di Champions League, la seconda della sua storia.

Manchester City a 45' dalla finale di Champions League, la seconda della sua storia: 2-0 contro un Real Madrid messo sotto dal primo minuto e quasi incapace di reagire, se si eccettua un paio di lampi comunque pericolosi. Un dato statistico rende l'idea: 71% a 29% è la differenza di possesso palla delle due squadre, 11 tiri a 1 per gli inglesi. Courtois prova a metterci più di una pezza e in un paio di occasioni è provvidenziale, sempre su Erling Haaland. A sostituirsi al norvegese è Bernardo Silva, capace di segnare due reti: la prima al 23' quando si fa trovare pronto su una verticalizzazione di De Bruyne e di sinistro supera il portiere sul suo palo. Il raddoppio al 37' di testa arrivando prima di tutti su un pallone deviato dopo un tiro di Gundogan.

Il Real è poca cosa: si sa che è una squadra che non muore mai e infatti sull'1-0 spaventa l'Etihad con una botta di Kroos che prende la traversa, ma è davvero troppo poco. Il 2-0 è un risultato giusto, inappellabile. Lectio Magistralis del City, Guardiola si avvicina alla sua quarta finale di Champions come allenatore. Ancelotti, che stasera ha stabilito il record assoluto di panchine nel massimo torneo continentale, fin qui non trova le contromisure.