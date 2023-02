PSG, Al-Khelaifi assolto dalle accuse di corruzione: Cassazione "non competente"

Vittoria in tribunale per Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Paris Saint-Germain era stato accusato di corruzione.

Vittoria in tribunale per Nasser Al-Khelaifi. Il presidente del Paris Saint-Germain era stato accusato di corruzione in relazione all'assegnazione dei Mondiali 2017 e 2019 di atletica (i primi si sono svolti a Londra, i secondi a Doha). Una "corruzione attiva", perché avrebbe dato il via libera ad un pagamento di 3,1 milioni di euro a favore di Lamine Diack, ex presidente della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, per far disputare la kermesse in Qatar. Oggi, la Corte di Cassazione ha deciso di non perseguire i sospetti perché "non competente". Le accuse quindi cadono definitivamente.