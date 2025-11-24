Live Qarabag, a breve un calciatore in conferenza stampa: live su TN

Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Lo è per il Napoli e lo è ovviamente anche per i rivali del Qarabag. E così, dopo quella di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno, oggi è prevista anche la conferenza stampa del sodalizio azero. Alle 19 toccherà, oltre che all'allenatore Qurbanov, anche a un calciatore del Qarabag. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.