Live Qarabag, alle 19 la conferenza stampa dell'allenatore Qurbanov: live su TN

vedi letture

Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Lo è per il Napoli e lo è ovviamente anche per i rivali del Qarabag. E così, dopo quella di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno oggi è prevista anche la conferenza stampa del sodalizio azero. Alle 19 toccherà all'allenatore Qurbav Qurbanov rispondere alle domande dei media. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.