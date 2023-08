Qual. Champions, terzo turno: Galatasaray avanti con Icardi, finisce la favola delle Far Oer

Serata cruciale in Champions League con il ritorno del terzo turno preliminare.

Serata cruciale in Champions League con il ritorno del terzo turno preliminare. Il Galatasaray si qualifica senza troppi patemi, l'1-0 è di Mauro Icardi. Finisce la favola delle Far Oer, con il Molde che elimina il Klaksvik mentre il Braga rifila un facile poker al TSC. Gara d'andata tra Dinamo Zagabria e AEK Atene dopo gli scontri in cui è morto un tifoso.

Terzo turno preliminare, i risultati

Aris - Rakow 0-1

M. Haifa - Slovan Bratislava 3-1

Molde - Klaksvik 2-0 (d.t.s.)

Sparta Praga - FC Copenhagen 5-7 (d.c.r)

Dinamo Zagabria - AEK 1-2 (gara d'andata)

Galatasaray - O. Ljubljana 1-0

TSC - Braga 1-4

Servette - Rangers 1-1

Sturm Graz - PSV 1-3