Rangers, il portiere McLaughlin non si è allenato: salta il Napoli?

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile defezione in vista del Napoli per Giovanni van Bronckhorst. Il portiere dei Rangers di Glasgow, Jonathan Peter McLaughlin, ha saltato l’ultimo allenamento. In caso di forfait, Allan McGregor potrebbe essere il titolare contro il Napoli.