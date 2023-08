Real, Butragueno: "Napoli molto pericoloso. Osimhen e Kvara giocatori stupendi"

Emilio Butragueno, ha parlato in rappresentanza del Real Madrid del confronto col Napoli in Champions League

Emilio Butragueno, ha parlato in rappresentanza del Real Madrid del confronto col Napoli in Champions League. Di seguito le sue parole riportate da TMW: "Il Napoli è un avversario molto pericoloso, dobbiamo stare molto attenti perché hanno giocatori di enorme talento. Dovremo dare il massimo per cercare di superarli. Sappiamo che è una partita estremamente difficile".

Osimhen e Kvaratskhelia sono da Real? "Sono giocatori stupendi, ma giocatori del Napoli..."

Il direttore delle istituzioni ha anche chiuso a ogni acquisto dell'ultim'ora: "Non ci sarà nulla di mercato. Siamo felici con la rosa che abbiamo e come ha detto questa finestra è chiusa".