Real Madrid, Ancelotti: "Migliorati in difesa, grazie mille per le vostre critiche dopo l'Atletico"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dopo il ko con l'Atletico migliorati in difesa. Grazie mille per le vostre critiche". Come al solito Carlo Ancelotti non le manda a dire: il tecnico del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro l'Osasuna, ha risposto col suo solito stile a chi gli chiedeva se la sua squadra stesse giocando bene: "Il Real gioca sempre bene a calcio, dipende da cosa si intende per giocare bene. Oggi (ieri, ndr) abbiamo giocato molto bene, con e senza palla. Siamo stati molto solidi dietro", ha ribadito.

Il tecnico ha poi proseguito: "Tchouameni ha giocato una partita eccellente come difensore centrale. Abbiamo pressato bene, siamo stati compatti. Dopo la sconfitta contro l'Atletico siamo migliorati molto nell'aspetto difensivo. Le critiche sono benvenute, grazie mille a voi per le critiche dopo l'Atletico".