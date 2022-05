Real Madrid, Ancelotti: "Non ci credevate? Al Bernabeu basta una scintilla, è la magia di questo stadio"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, dopo il grande successo in semifinale contro il Manchester City è intervenuto al microfono di Prime Video.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, dopo il grande successo in semifinale contro il Manchester City è intervenuto al microfono di Prime Video: "Non ci credevate eh? Uomini di poca fede (ride, ndr). Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d'appartenenza a questo club. Ma c'è ovviamente anche la qualità. Quando c'è la partita mi concentro sulla partita, faccio quello che posso. Allenare questa squadra è molto soddisfacente".

Come mai hai fatto uscire Modric?

"Non aveva problemi, ho preferito mettere giocatori freschi. Kroos, Casemiro e Modric hanno fatto una grande partita. Ma quando la gara si apre occorre energia. In questo genere di partita non è importante tanto chi inizia, ma chi finisce la partita. Hanno finito Ceballos, Asensio, Rodrigo, Vallejo che aveva giocato poco quest'anno e ha fatto 10 minuti in cui le prendeva tutte".

La foto in cui fuma il sigaro ha fatto il giro del web.

"E' stata una foto fatta con amici. Posso dire che ai miei calciatori voglio un bene dell'anima, ci troviamo molto bene, sono molto seri e professionali. Ma non sono un fumatore di sigari".

Sul Liverpool.

"E' un grandissimo avversario, sarà una bellissima finale, incerta. Siamo contentissimi di essere lì".