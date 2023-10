Real Madrid, Florentino dopo Napoli diserta anche il Bernabeu: è positivo al Covid

Florentino Pérez non sarà presente allo stadio Santiago Bernabéu per assistere alla partita contro l'Osasuna

Florentino Pérez non sarà presente allo stadio Santiago Bernabéu per assistere alla partita contro l'Osasuna. Il presidente del Real Madrid, riporta As, è risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa e questo lo ha costretto a restare a casa. Martedì non si era neanche recato a Napoli per il match di Champions League, un evento insolito visto che il numero uno dei Blancos accompagna sempre la sua squadra in giro per il mondo.