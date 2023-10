Real Madrid, frattura al piede per Tchouameni: salta anche il Napoli

Dopo la vittoria in rimonta nel Clasico contro il Barcellona, il Real Madrid deve fare i conti con un brutto infortunio.

TuttoNapoli.net

Dopo la vittoria in rimonta nel Clasico contro il Barcellona, il Real Madrid deve fare i conti con un brutto infortunio. Aurelien Tchouameni ha rimediato una frattura da stress incompleta del secondo metatarso del piede sinistro, un infortunio che costringerà il centrocampista a stare lontano dal campo per diverso tempo. Di seguito il comunicato diffuso dal Real Madrid: “In seguito agli esami effettuati dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Aurélien Tchouameni, gli è stata diagnosticata una frattura da stress incompleta del secondo metatarso del piede sinistro. In attesa di sviluppi”.

Tempi di recupero. Secondo Sky Sport, per Tchouameni si prospettano 6/8 settimane di stop. Un’assenza di almeno un mese e mezzo che, se prolungata, terrà out l’ex giocatore del Monaco fino a ridosso del 2024. Se le tempistiche saranno confermate, certamente il classe 2000 salterà il match di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì 29 novembre.