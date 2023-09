Real Madrid, Joselu: "Bellingham è un crack. Kroos dovrebbe avere cinque Palloni d'Oro!"

L'attaccante del Real Madrid Joselu ha parlato in esclusiva per l'edizione odierna di AS del suo compagno di squadra Jude Bellingham

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com L'attaccante del Real Madrid Joselu ha parlato in esclusiva per l'edizione odierna di AS del suo compagno di squadra Jude Bellingham: "Ebbene, verità è che è una crack. Parlo molto con lui perché ho imparato l'inglese quando giocavo in Premier League. È un ragazzo umile e che lavora, che sente già cosa è il Real Madrid. Può diventare il Pallone d'Oro? Sì, hai le possibilità per vincere tutto. Bellingham ha attirato l'attenzione anche nello spogliatoio del Real Madrid. Con l'età che ha potrà guadagnarsi ciò che si prefissa. Naturalmente può essere un futuro Pallone d'Oro. E Kroos? Kroos dovrebbe avere cinque Palloni d'Oro! È un giocatore incredibile, capace di cambiare una partita. È uno dei giocatori che ha attirato di più la mia attenzione al Real Madrid. Non perde mai una palla e gioca con una temperanza che lo rende diverso. È bello giocare con lui".