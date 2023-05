Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Benzema contro Haaland

Sono ufficiali le formazioni della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sono ufficiali le formazioni della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Ancelotti deve affidarsi a una difesa raffazzonata e quasi inedita, piena di adattati: dalla coppia tutta mancina Rudiger-Alaba a Camavinga che ormai è un terzino in piena regola. Per il resto ci sono tutti i grandi protagonisti più attesi: l'esperienza di Kroos e Modric a centrocampo, il solito tridente in attacco con Benzema al centro e Rodrygo con Vinicius ai suoi lati.

Nel City non c'è l'infortunato Ake, in difesa viene rispolverato Walker. Tutti presenti gli altri protagonisti più attesi: Haaland guida l'attacco degli inglesi con Grealish e Bernardo Silva sulle corsie.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Allenatore: Ancelotti.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Stones, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Grealish.

Allenatore: Guardiola.