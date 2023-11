Real Madrid-Napoli, sale l'attesa: il dato sui tifosi napoletani presenti al Bernabeu

E' tempo di Champions League per il Napoli di Mazzarri, che mercoledi affronterà fuori casa il Real Madrid di Ancelotti nella quinta giornata del Gruppo C.

Grande attesa da parte dei tifosi azzurri per la trasferta madrilena, saranno circa 5mila a sostenere la squadra al Bernabeu. A riportarlo, è l'edizione odierna di Repubblica.

Una sfida difficile, ma che potrebbe permettere al Napoli di qualificarsi agli ottavi di finale con una giornata d'anticipo. Oltre alla vittoria, per la qualificarsi, agli azzurri potrebbe bastare un pareggio con il Real se il Braga non vincesse contro l'Union Berlino.